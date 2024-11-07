Galatasaray, Tottenham'ı İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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Galatasaray, Tottenham'ı İlk Yarıda Geçti

Galatasaray, Tottenham\'ı İlk Yarıda Geçti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-1 yenerek ilk yarıyı önde kapattı.

07.11.2024 22:17
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi, Osimhen

Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear

Goller: Dk. 6 Yunus Akgün, Dk. 32 ve 39 Osimhen (Galatasaray), Dk. 18 Lankshear (Tottenham)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mertens (Galatasaray), Dk. 32 Draguşin (Tottenham)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

6. dakikada Galatasaray, Yunus Akgün ile öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

18. dakikada Tottenham, beraberliği yakaladı. Gray'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği uzun topta Johnson, bekletmeden meşin yuvarlağı Lankshear'a aktardı. Lankshear'ın altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

25. dakikada Sara'nın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Forster'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Icardi'nin Tottenham savunmasından meşin yuvarlağı kapmasının ardından topla buluşan Mertens, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1

39. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mertens, ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in altıpas çizgisi önünden ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yunus Akgün, Galatasaray, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Tottenham'ı İlk Yarıda Geçti - Son Dakika

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