Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi, Osimhen
Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear
Son Dakika › Spor › Galatasaray - Tottenham Maç Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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