Galatasaray - Tottenham Maç Kadroları Açıklandı

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi, Osimhen

Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear