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Trabzonspor'un Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca, yaptığı asistle tarihe geçti.
Enis Destan'ın fileleri havalandırdığı golde pası veren Visca, Alex de Souza'yı geride bırakarak 109 asistle Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu.
Visca'yı tebrik eden Alex de Souza, "Edin Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak ederler." ifadelerini kullandı.
Alex de Souza'nın paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi - Son Dakika