Visca, Süper Lig\'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex\'ten tebrik geldi

Trabzonspor'un Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca, yaptığı asistle tarihe geçti.

109 ASİSTE ULAŞTI

Enis Destan'ın fileleri havalandırdığı golde pası veren Visca, Alex de Souza'yı geride bırakarak 109 asistle Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu.

"ELDE ETTİĞİ RAKAMLARDAN DOLAYI TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM"

Visca'yı tebrik eden Alex de Souza, "Edin Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak ederler." ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın paylaşımı: