Aslan transfer dönemini erken açtı. Geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed, artık Galatasaray'ın futbolcusu.
Mohamed için 4 milyon dolarlık satın alma ücreti ödendi. Fanatik'in haberine göre; Mohamed, 3 yıllık resmi sözleşmeye imzasını attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
Mostafa Mohamed, bu sezon çıktığı 16 lig maçında 5 kez ağları sarstı. Mısırlı golcü, Avrupa kupalarında gol kaydedemedi.
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Son Dakika › Spor › Galatasaray transferi resmen açtı! Mostafa Mohamed'le 3 yıllık sözleşme tamam - Son Dakika Spor