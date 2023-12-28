 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup edip, yeni yıla kupa ile girmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup edip, yeni yıla kupa ile girmek istiyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi yenerek 2023 yılına iki kupa ile girmek ve taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk ise Süper Kupa'yı ilk kez kazanmak için mücadele edecek.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa\'da Fenerbahçe\'yi mağlup edip, yeni yıla kupa ile girmek istiyor
28.12.2023 - 10:28,
Abone Ol

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup edip, yeni yıla kupa ile girmek istiyor.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda mücadele edecek. Son lig şampiyonu sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'yı da alıp 2023 yılını iki kupa ile tamamlamak ve taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

Okan Buruk ilk peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Fenerbahçe karşısında galip gelip, Süper Kupa'yı ilk kez kazanmak istiyor. Başarılı teknik adam, 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bu kupada Trabzonspor'a 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Buruk'un 4. Fenerbahçe derbisi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bugüne kadar Fenerbahçe ile 3 kez rakip oldu. Buruk, bu müsabakalarda yenilmezken, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin ağlarını 6 kez havalandırırken, kalesini de gole kapadı.

Süper Kupa'yı 6 kez kazandı

Galatasaray, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda bu kupayı müzesine en çok götüren takım konumunda yer alıyor. 9 kez Süper Kupa oynayan Aslan, 6'sında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında da kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 3 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı en son 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan derbide 2-0'lık skorla mağlup oldu. Aslan bu maçın ardından oynadığı 3 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde son 5 maçın 4'ünü kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 10'unda da kalesinde gol görmedi.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesinde Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez'in sakatlığı bulunuyor. Göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira da derbide oynayamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Galatasaray, Okan Buruk, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup edip, yeni yıla kupa ile girmek istiyor - Son Dakika


11:08
Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46
İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45
Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36
2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek

Son Dakika
11:08 Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek
10:32 Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:22:49. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup edip, yeni yıla kupa ile girmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement