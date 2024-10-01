Galatasaray UEFA Hazırlıklarını Sürdürüyor

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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