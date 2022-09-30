Organizasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Fatih Terim, Monako, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Terim, Golden Foot ödülüyle efsaneler arasına girecek - Son Dakika

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