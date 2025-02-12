Galatasaray ve Adana Demirspor Maçındaki Penaltı Pozisyonu VAR ile Açıklandı

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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta sarı-kırmızılı ekibin 11'inci dakikada penaltı kazandığı pozisyonun VAR kayıtları açıklandı.

Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 geride götürürken 34'üncü dakikada sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu bu mücadelede Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını paylaştı.

Hakem Oğuzhan Çakır ile VAR arasında geçen diyalog şu şekilde:

"AVAR: Potansiyel ofsayt, olası bir bir penaltı.

VAR: APP olası bir ofsayt ve kontrol ediyorum.

AVAR: Sahadaki karar penatı.

VAR: Tamam bir sonrakine bakalım.

Operatör: Diğer pozisyon bu.

Oğuzhan Çakır: Tamam kontrol edilecek.

VAR: Evet bu. Kontrol ediyorum, kontrol ediyorum. Bir kere daha bunu tam hızda. Bunun başka bir açısı var mı? Harika, bu lütfen. Penaltı tamam. Penaltı tamam, APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt olasılığı var mı? Sadece tümü oynat ve tekrar bana penaltıyı ver, bunu. Oğuzhan kontrol tamamlandı.

Oğuzhan Çakır: Evet.

VAR: Penaltı teyit edildi.

Oğuzhan Çakır: Penaltı."