Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe\'den final maçı için TFF\'ye ortak başvuru hazırlığı
06.01.2026 23:58
Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin TFF'ye başvuruda bulunarak maçın oynanacağı stadyumun değiştirilmesini isteyeceği belirtildi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1, Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İki taraf, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki final maçına çıkmaya hak kazandı.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı yarı final maçının ardından final maçına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, finalin oynanacağı stadyumun değiştirilmesini talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe-Samsunspor maçının sonucunu beklediği, sarı-lacivertlilerin finale çıkmasının ardından çarşamba günü TFF'ye başvuru yaparak finalin stadının değişmesi için talepte bulunacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A DESTEK

Haberin devamında Fenerbahçe'nin de final maçının farklı statta oynanmasına sıcak baktığı, sarı-kırmızılı ekip gibi sarı-lacivertlilerin de TFF'ye başvuru yapacağı dile getirildi. İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartlarının etkisi gösterildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dev mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    BJK nin stadyumunda olsun 2 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
01:00
SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı - Son Dakika
