Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları Arasında Zirve Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları Arasında Zirve Mücadelesi Devam Ediyor

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları Arasında Zirve Mücadelesi Devam Ediyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta sonunda Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray 49 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi 48 puanla ikinci sıraya geriledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ve Beylerbeyi ise 42'şer puanla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alıyor.

12.02.2024 10:51
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta geride kalırken, zirve mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasında geçiyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, bu sezon kadın futbolunda da yaşanıyor.

Haftaya lider giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirvedeki yerini kaptırdı.

Bu sonucun ardından oynanan derbi maçta Beşiktaş JK United Payment'i 2-1'le geçen Galatasaray, bir hafta aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Liderliğin iki takım arasında el değiştirdiği ligde 20. hafta sonunda sarı-kırmızılı takım, 49 puanla zirvede yer aldı. Antalya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe Petrol Ofisi, 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

Bir maçı eksik son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Beylerbeyi'nin ise 42'şer puanı bulunuyor.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Fatih Vatanspor- Trabzonspor: 2-0

ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-1

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 1-1

Beylerbeyi-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3

Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment: 2-1

Wulfz Fatih Karagümrük- Ataşehir Belediyespor: 2-2

Puan durumu

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY20161344192549
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ20153250123848
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET19133345123342
4.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ20133443123142
5.ALG SPOR20124437221540
6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT20102833211232
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK2086637241330
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR207492825325
9.TRABZONSPOR2064101928-922
10.HAKKARİGÜCÜ196492540-1522
11.FATİH VATANSPOR2063112539-1421
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER204792435-1119
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR2054113251-1919
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR2046101633-1718
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR2026121948-2912
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR201217965-565

Kaynak: AA

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