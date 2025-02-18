Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray – AZ Alkmaar ile Anderlecht- Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray'ın maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Sarı-lacivertlilerin aynı gün saat TSİ 23.00'te deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı maçı ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Gary Beswick ve lan Hussin üstlenecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE MAÇINA İSVİÇRELİ HAKEM

İlk maçı evinde 3-0 kazanan ve avantajı eline alan sarı-lacivertlilerin maçında ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Stephane de Almedia ve Jonas Erni üstlenecek. Belçika'da oynanacak maç saat TSİ 23.00'te başlayacak.