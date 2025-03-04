Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ''çirkin ve kötü tezahürat'' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Öte yandan sarı-kırmızılıların yöneticisi Can Natan ve sarı-lacivertlilerin idarecisi Fethi Pekin de kulüplerinin internet sitelerinden yaptıkları ''futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'' nedeniyle kurula sevk edilen isimler oldu.

04.03.2025 20:58
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Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. TFF Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü, çeşitli sebeplerle PFDK sevk etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ve Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", Göztepe ise "saha olayları" sebebiyle kurula sevk edildi.

SEVK EDİLEN YÖNETİCİLER DE VAR

Öte yandan Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan ile Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Fethi Pekin, kulüplerinin internet sitelerinden yaptıkları "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edilen isimler oldu.

CANER ERKİN'E TEDBİRLİ SEVK

Gaziantep FK karşılaşmasında yan hakemle yaşadığı diyalog nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılan Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin ve Galatasaray kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel de tedbirli olarak kurula sevk edildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Hukuk Müşavirliği'nce 04.03.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve Yönetim Kurulu üyesi Can Natan'ın 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi CAN NATAN'ın 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü YILMAZ YÜKSEL' in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin'in 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi FETHİ PEKİN'in 01.03.2025 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İKAS EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu CANER ERKİN'in 03.03.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK\'ya sevk edildi

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Ergin:
    Pfdk nin onuru varmı zedelensin... 3 1 Yanıtla
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