Galatasaray ve Kayserispor 20. haftada berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelede 15 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. İstanbul'da oynanan karşılaşmada her iki takım da galibiyet golünü bulamadı.
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15.01.2024 21:37:28. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Kayserispor 20. haftada berabere kaldı - Son Dakika