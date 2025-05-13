Galatasaray ve Trabzonspor 140. Randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ve Trabzonspor 140. Randevuda

İki dev, Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Maç Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te.

13.05.2025 11:26
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Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 140. kez karşı karşıya gelecek.

Türk futbolunun iki büyük çınarı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak. Gaziantep Stadyumu'ndaki maç, saat 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 189, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.

Türkiye Kupası'ndaki 20. randevu

İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Finalde 4. eşleşme

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti.

İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.

1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı.

İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı.

Üçüncü ve son final eşleşme, 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Son 5 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Trabzonspor 140. Randevuda - Son Dakika

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