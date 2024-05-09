Galatasaray ve Trabzonspor, Futbol Akademileri Projesi'ni destekliyor - Son Dakika
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Galatasaray ve Trabzonspor, Futbol Akademileri Projesi'ni destekliyor

Galatasaray ve Trabzonspor, Futbol Akademileri Projesi\'ni destekliyor

Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik ve Trabzonspor Altyapı Direktörü İlker Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu ve Double Pass iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Akademileri Projesi'nin önemine vurgu yaptı. Atik, projenin sporcuların gelişimine katkı sağlayacağını belirtirken, Erdem ise projenin doğruları belirleyerek destek vereceklerini ifade etti.

09.05.2024 17:54
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Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik ile Trabzonspor Altyapı Direktörü İlker Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Akademileri Projesi'nin önemine vurgu yaptı.

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Orhan Atik, Futbol Akademileri Projesi'ni özellikle tebrik ederek, "Türkiye Futbol Federasyonunun yapmış olduğu bu değerli çalışmasını tebrik etmek gerekir. Önemli olan, eğer biz iyi sporcular, gelecekteki oyunu kurgulayacağımız sporcular yetiştirmek istiyorsak kendimizi de geliştirmek zorundayız. Akademi olarak 10 tane antrenörümüz ve ben bizzat bu çalışmalara katıldık. Süreklilik arz etmesi ve bu çalışmaların çocuğa ulaşması noktasında da yapılan her türlü yardıma açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizler eğer gelişirsek çocuklarımızı geliştirebiliriz. Çünkü kendisini geliştiremeyenler, bunları çocuklara aktaramazlar ya da günü yakalayamazlar ya da olması gereken, ihtiyaç duyulan eğitimi veremezler." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Double Pass projesinin son bölümünde bizzat yer aldığını aktaran Atik, "Eğitimle sporun bir arada gittiği, bizim Türkiye'mizin sosyo ekonomik yapısına uygun, aile yapısına uygun, çocukların uygulayabilecekleri, ailelerin buna yatkın olabileceği formülleri nasıl geliştiririz dedik. Bunlardan bir tanesi eğitimle birlikte sporun nasıl kombine edilebileceği. Bu ihtiyaç söz konusu. Bunun için de federasyon başkanımızın biliyorum ki fikirleri var." ifadelerini kullandı.

Futbol Akademileri Projesi'nin planlama konusuna da değinen Orhan Atik, şunları kaydetti:

"Futbol Akademileri Projesi'ni faydalı gördük. Çünkü bizimle birlikte bizim de yaptığımız çalışmalara, bize ışık tuttu. Özellikle planlama ve eğitimin bir standardı konusunda yardımcı olacaktır. Çünkü eğitmen kalitesi farklılaşabilir. Bu doğal. Kişilerin kalitelerinin aynı olmayacağı ortada ama yapılacak müfredatın ya da eğitimin çocuğa ulaşması konusunda bir standart söz konusu olacak ise bu genel anlamda Türk futboluna katkı sağlayacaktır."

İlker Erdem: "Doğruları belirleyip ona göre Sayın Başkanımıza destek vereceğiz"

Trabzonspor Altyapı Direktörü İlker Erdem ise yaptığı açıklamada, TFF ile Double Pass iş birliğinin Türk futbolunun geleceği için önemli olduğuna dikkati çeken Erdem, "Ben, ben diye bir şey yok. Biz departmanlar kurarak, Double Pass'ın bize sunmuş olduğu departmanları kurarak bütün alanlara sorumlu arkadaşları görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız 6 haftalık raporlar eşliğinde planlamalarını yaparlar, bütün antrenörlerimiz de dahil başantrenörümüz, sağlık performans birimi, oyuncu refahı, atletik performans, A takıma geçiş, scout izleme ekibi gibi birçok departmanımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi'nin futbolun gelişimi için gereğini yaptığını belirten Erdem, "Destek verici bir potansiyeli ortaya koymaya çalışıyor. Büyükekşi'nin görevini yaptığını düşünüyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte bizlerin bu plana sadık kalarak, kendi fikirlerimizi de ortaya koyarak, doğruları belirleyip ona göre Sayın Başkanımıza destek vereceğiz." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA

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