Galatasaray, Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı

Süper Lig devi Galatasaray'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Wilfried Zaha'yı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Uçaktan iner inmez sarı-kırmızılı atkıyı boynuna atan 30 yaşındaki Zaha, kendisini bekleyen binlerce Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi.

"BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAYI İSTİYORUM"

Yıldız futbolcu Zaha İlk sözlerinde, "Mutluyum. Bir an önce stadyumu görmeyi bekliyorum ve orada olmak istiyorum. Bir an önce sahaya çıkmayı ve taraftarın önünde futbol oynamayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ZAHA'NIN ALACAĞI PARA

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Wilfired Zaha ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Zaha yıllık 5.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca Zaha'ya 6 milyon euroluk imza parası ödenecek.