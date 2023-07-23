Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için görüşmelere başladı

23.07.2023 18:36

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Crystal Palace formasıyla 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sergileyen Fildişi Sahilli futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Zaha'nın bu akşam saat 22:00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Wilfried Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Zaha ne zaman geliyor, İstanbul'a saat kaçta gelecek?

ZAHA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

TAM BİR HUCÜM OYUNCUSU

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

ZAHA NE ZAMAN GELİYOR?

Zaha'nın bu akşam saat 22:00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ifade ediliyor

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