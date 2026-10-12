Galatasaray, yarın Barcelona'yı ağırlarken İspanyol takımlarıyla 37. maçına çıkacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ederek İspanyol takımlarıyla 37. maçına çıkacak. Galatasaray, İspanyol rakipleriyle 36 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 yenilgi aldı; Barcelona ile 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 37. maçını oynayacak.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 67 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.
Barcelona'ya karşı tek galibiyeti var
Galatasaray, Avrupa'da karşılaştığı Barcelona'ya karşı 10 maçta tek galibiyet aldı.
İspanya ekibi ile ilk olarak 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Barcelona ile 9 kez daha karşılaşan Galatasaray, İspanya devine karşı oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2-1'lik skorla aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, 16 gol yedi.
Barcelona'nın Türk takımlarına karşı performansı
Barcelona, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaştı.
İspanya temsilcisi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı. Barcelona, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 3 mağlubiyette Barcelona'yı birer kez Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yendi.
İspanya temsilcisi, bu maçlarda 32 kez ağları sarsarken, 13 golü kalesinde gördü.
İspanyol takımlarıyla maçlar
Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Rakip
|Organizasyon
|Tur
|İlk maç sonucu (GS-Rakip)
|İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
|1973-1974
|AtleticoMadrid
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|1. tur
|0-0
|0-1 (D)
|1993-1994
|Barcelona
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-0
|0-3 (D)
|1994-1995
|Barcelona
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|1-2 (D)
|2-1
|1998-1999
|Athletic Bilbao
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|2-1
|0-1 (D)
|1999-2000
|Real Mallorca
|UEFA Kupası
|Çeyrek Final
|4-1 (D)
|2-1
|2000
|Real Madrid
|UEFA Süper Kupa
|Final
|2-1
|2000-2001
|Deportivo La Coruna
|Şampiyonlar Ligi
|Grup 2
|1-0
|0-2 (D)
|2000-2001
|Real Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Çeyrek Final
|3-2
|0-3 (D)
|2001-2002
|Barcelona
|Şampiyonlar Ligi
|Grup 2
|2-2 (D)
|0-1
|2002-2003
|Barcelona
|Şampiyonlar Ligi
|Grup 1
|0-2
|1-3
|2003-2004
|Real Sociedad
|Şampiyonlar Ligi
|Grup 1
|1-2
|1-1 (D)
|2003-2004
|Villarreal
|UEFA Kupası
|3. tur
|2-2
|0-3 (D)
|2009-2010
|AtleticoMadrid
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 32
|1-1 (D)
|1-2
|2012-2013
|Real Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Çeyrek Final
|0-3 (D)
|3-2
|2013-2014
|Real Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|1-6
|1-4 (D)
|2015-2016
|Atletico Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-2
|0-2 (D)
|2019-2020
|Real Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-1
|6-0 (D)
|2021-2022
|Barcelona
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 16
|0-0 (D)
|1-2
|2025-2026
|Atletico Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Lig Etabı
|1-1
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