Galatasaray yarın Stuttgart'ı konuk edecek, Almanlara karşı son 7 maçı kazanamadı - Son Dakika
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Galatasaray yarın Stuttgart'ı konuk edecek, Almanlara karşı son 7 maçı kazanamadı

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Stuttgart'ı ilk kez resmi maçta konuk edecek. Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'da 116. farklı rakibi olacak; sarı-kırmızılılar Almanya takımlarına karşı son 7 maçını kazanamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın konuk edeceği Almanya temsilcisi Stuttgart ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 115 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Stuttgart ise bu organizasyonda 5. kez mücadele ediyor.

Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. farklı takım olacak.

Alman temsilcilerine karşı 34. maçını oynayacak

Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak.

Almanya temsilcileriyle ilk olarak 9 Eylül 1964 tarihinde Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmayla başlayan süreçte Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 34 kez ağları sarsarken, 56 golü kalesinde gördü.

Alman takımlarıyla son 7 randevuyu kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı.

Almanya ekiplerine karşı son 9 iç saha maçını kazanamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı.

UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Stuttgart, Türk takımlarına karşı sadece 1 kez oynadı

Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Alman takımlarına karşı maçlar

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:

SezonOrganizasyonMaçSkor
1964-1965Kupa Galipleri KupasıMagdeburg-Galatasaray1-1
1964-1965Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Magdeburg1-1
1964-1965Kupa Galipleri KupasıMagdeburg-Galatasaray1-1
1972-1973Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-Bayern Münih1-1
1972-1973Şampiyon Kulüpler KupasıBayern Münih-Galatasaray6-0
1985-1986Kupa Galipleri KupasıUerdingen-Galatasaray2-0
1985-1986Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Uerdingen1-1
1991-1992Kupa Galipleri KupasıStahl-Galatasaray1-2
1991-1992Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Stahl3-0
1991-1992Kupa Galipleri KupasıWerder Bremen-Galatasaray2-1
1991-1992Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Werder Bremen0-0
1992-1993UEFA KupasıEintracht Frankfurt-Galatasaray0-0
1992-1993UEFA KupasıGalatasaray-Eintracht Frankfurt1-0
1997-1998UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Borussia Dortmund0-1
1997-1998UEFA Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund-Galatasaray4-1
1999-2000UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Hertha Berlin2-2
1999-2000UEFA Şampiyonlar LigiHertha Berlin-Galatasaray1-4
1999-2000UEFA KupasıBorussia Dortmund-Galatasaray0-2
1999-2000UEFA KupasıGalatasaray-Borussia Dortmund0-0
2007-2008UEFA KupasıGalatasaray-Bayer Leverkusen0-0
2007-2008UEFA KupasıBayer Leverkusen-Galatasaray5-1
2008-2009UEFA KupasıHertha Berlin-Galatasaray0-1
2008-2009UEFA KupasıHamburg-Galatasaray1-1
2008-2009UEFA KupasıGalatasaray-Hamburg2-3
2012-2013UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Schalke 041-1
2012-2013UEFA Şampiyonlar LigiSchalke 04-Galatasaray2-3
2014-2015UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Borussia Dortmund0-4
2014-2015UEFA Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund-Galatasaray4-1
2018-2019UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Schalke 040-0
2018-2019UEFA Şampiyonlar LigiSchalke 04-Galatasaray2-0
2023-2024UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Bayern Münih1-3
2023-2024UEFA Şampiyonlar LigiBayern Münih-Galatasaray2-1
2025-2026UEFA Şampiyonlar LigiEintracht Frankfurt-Galatasaray5-1

Kaynak: AA
GalatasarayStuttgartAlmanyaSporSon Dakika

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