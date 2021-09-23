Hikmet Karaman'ın göreve geçtiği Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında mağlup etti.
Kayserispor, Galatasaray'ı evinde en son 1973-74 sezonunda 2-1 mağlup etmişti. Tam 48 sene sonra Kayseri, evinde Aslan'ı 3-0 yenerek büyüyü ihtişamlı şekilde bozdu.
Thiam'ın 2, Emrah'ın tek golüyle maçı kazanan Kayseri, daha önce rakibi ile oynadığı 26 maçta 2 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgi aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti - Son Dakika Spor