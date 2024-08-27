Galatasaray, Young Boys maçına 3 değişiklikle başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Young Boys karşısına son maçtan 3 değişiklikle başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında sahasında İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar sahaya bir önceki maçtan 3 farklı oyuncuyla çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk; cezalı Abdülkerim'in yerine Kaan Ayhan'ı sahaya sürdü. Bir önceki maça 11 başlayan Elias Jelert ve Dries Mertens'in yerine ise Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi'ye şans verdi.

Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Kerem Aktürkoğlu, Michy Batshuayi ve Mauro Icardi 11'iyle başladı. Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Batshuayi ilk kez 11'de

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Batshuayi, bu sezon ilk kez bir maçta 11 başladı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynanan 3 resmi müsabakada 3 kez gol sevinci yaşadı. Young Boys ile oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 mağlup olduğu ilk maçta da Aslan'ın golleri Batshuayi'den gelmişti.

Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı cezalı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi maçında oynanan Sparta Prag karşılaşması sonrası aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu müsabakada da sahada yerini alamadı. Cezası tamamlanan 50 yaşındaki teknik adam, bir sonraki Avrupa mücadelesinde takımın başında olacak. Buruk'un cezasından dolayı bu maçta takımın başında Teknik Sorumlu İrfan Saraloğlu yer aldı. Ayrıca Young Boys ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine de Kaan Ayhan 11'de başladı.

Young Boys ile oynanan ilk maçta sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da karşılaşmaya 11'de çıktı.

Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz sağ bekte

Galatasaray'ın jokeri milli futbolcu Barış Alper Yılmaz müsabakaya sağ bek pozisyonunda başladı. Bir önceki maçta ilk kez süre alan Elias Jelert'in maçına Okan Buruk bu maçta sağ bek pozisyonu için Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'i de unutmadı. Karşılaşma öncesi "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazan pankartlar açıldı.

Sven-Göran Eriksson için saygı duruşu

Dün yaşamını kaybeden efsane teknik direktör Sven-Göran Eriksson için de maçtan önce saygı duruşu gerçekleştirildi. İki takımın oyuncuları da ilk düdük öncesi orta sahanın ortasında İsveçli teknik adamın anısına saygı duruşunda bekledi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar zorlu müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular tek tek tribüne çağrıldı. Maç önü seremonide Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı. - İSTANBUL