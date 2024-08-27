Galatasaray, Young Boys\'u ağırlıyor

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında evinde bu akşam Young Boys’u konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak maç TSİ 22:00’de başlayacak.

Maçın hakemi Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskås olacak.

İlk maçı İsviçre’de 3-2 kaybeden Galatasaray’ın tur atlaması için iki farklı galibiyete ihtiyacı var. 90 dakika sonunda sarı kırmızılıların tek farklı galibiyet alması durumunda ise maç uzatmaya gidecek.

Young Boys’un alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet ise İsviçreli ekibin tur atlaması için yeterli olacak.

Tur atlayan taraf, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatındaki lig aşamasına adım atacak. Elenen taraf ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan önce yaptığı basın toplantısında, “İlk maçı oynadık. Buraya daha avantajlı bir skorla gelmek isterdik. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her takıma karşı oynadık, yine aynı yapıyla oynayacağız. Yarın [bugün] için öncelikle sabıra ihtiyacımız var” dedi.

Forvet oyuncuları Mauro Icardi ve Michy Batshuayi’nin birlikte oynayabileceğinin mesajını veren Buruk, “Oyun içerisinde bunu değerlendirdik. Antrenmanlarda bunu çalışıyoruz. Yarın [bugün] bunun kararını vereceğiz. Kim oynarsa oynasın sahaya çıkacak 11 ve kulübeden gelecek 5 kişi çok önem taşıyor” diye konuştu.

Muslera oynayabilecek

Buruk, ilk maçta sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera’nın ise rövanş maçında oynayabileceğini söyledi.

Buruk, savunma oyunucusu Davinson Sanchez’in ise çalışmalarının sürdüğünü ancak takımla birlikte idman yapmadığı için maçta yer almayacağını dile getirdi.

İlk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı sarı kırmızılıların rövanş maçında forma giyemeyecek.

İlk maçta cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Kaan Ayhan ise rövanşta Buruk’tan görev bekleyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

İlk maçta Young Boys adına Joel Monteiro attığı iki golle takımına 2-0’lık üstünlüğü getirmiş ancak oyuna sonradan dahil olan Batshuayi skoru 2-2’ye getirmişti. Filip Ugrinic’in 86’ncı dakikada attığı golle Young Boys evinde 3-2’lik galibiyet elde etmişti.