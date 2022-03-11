Galatasaray, yurda döndü - Son Dakika
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Galatasaray, yurda döndü

11.03.2022 21:50

- Galatasaray, yurda döndü Sarı-kırmızılılar, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul yerine İzmir'e indi UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e indi.

- Galatasaray, yurda döndü

Sarı-kırmızılılar, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul yerine İzmir'e indi

İZMİR - UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e indi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, dün oynanan maçta deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından İstanbul'a dönmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Barcelona'da geçirdi. Bugün ise olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Galatasaray kafilesi, rotayı İzmir'e çevirdi. Saat 17.30'da özel uçakla İspanya'dan havalanan sarı-kırmızılı kafile, 21.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Geceyi İzmir'de geçirecek olan Galatasaray, yarın şartların oluşması halinde İstanbul'a gidecek. Şartlar oluşmazsa ise sarı-kırmızılı ekip, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na Beşiktaş derbisine antrenmansız çıkabilme ihtimalinin bulunması sebebiyle erteleme talebinde bulundu. Galatasaray, TFF'den gelecek cevabı bekliyor.

Galatasaray, yurda döndü
Galatasaray, yurda döndü
Galatasaray, yurda döndü
Galatasaray, yurda döndü
Galatasaray, yurda döndü
Galatasaray, yurda döndü
Galatasaray, yurda döndü

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Galatasaray, Barcelona, İstanbul, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, yurda döndü - Son Dakika


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