Galatasaray'a Osimhen'den müjde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'a Osimhen\'den müjde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda sakatlıklarını atlatan bazı oyuncular takımla çalıştı. Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen de antrenmanın bir bölümünde takıma eşlik etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

VICTOR OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlıklarını atlatan Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı. Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

Victor OsimhenGalatasarayOkan BurukKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
20:15
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye Saçlarına logosunu kazıttı
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 21:47:04. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'a Osimhen'den müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei