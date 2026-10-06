Galatasaray\'a Osimhen\'den müjde

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

VICTOR OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlıklarını atlatan Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı. Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.