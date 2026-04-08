Galatasaray\'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan\'a ağzının payını verdi

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Filistin’e verdiği destek nedeniyle kendisini hedef alan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ziyech’in "Siyonizmden korkmuyoruz" çıkışı kısa sürede dünya gündemine oturdu.

İSRAİLLİ BAKAN, ZIYECH'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmayan ve daha önce İsrail ordusunun Batı Şeria’daki uygulamalarını sert bir dille eleştiren Hakim Ziyech, bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısını savunurken, Ziyech’i "antisemitik" olmakla suçlamış ve tehditkar ifadeler kullanmıştı.

"TEHDİTLERİNİZ BİZİ YILDIRAMAZ"

İsrailli bakanın kendisini doğrudan hedef alan açıklamalarına sessiz kalmayan tecrübeli futbolcu, bir açıklama yaparak İsrailli Bakan'a yanıt verdi. Ziyech, yaptığı paylaşımda geri adım atmayacağını vurgulayarak "Gerçeği söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmden ve onun baskılarından korkmuyoruz. Özgürlük mücadelesi verenlerin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ziyech, daha önce de İsrail askerlerinin Filistinli sivillere yönelik müdahalelerini içeren görüntüleri paylaşmış ve "İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun" diyerek tepkisini dile getirmişti.