Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

08.04.2026 16:48
Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech, Filistinli esirlere idam öngören yasayı eleştirince, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan Ben-Gvir'e ''Gerçeği söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmden ve onun baskılarından korkmuyoruz'' yanıtını verdi.

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Filistin’e verdiği destek nedeniyle kendisini hedef alan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sosyal medya üzerinden cevap verdi.  Ziyech’in "Siyonizmden korkmuyoruz" çıkışı kısa sürede dünya gündemine oturdu.

İSRAİLLİ BAKAN, ZIYECH'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmayan ve daha önce İsrail ordusunun Batı Şeria’daki uygulamalarını sert bir dille eleştiren Hakim Ziyech, bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısını savunurken, Ziyech’i "antisemitik" olmakla suçlamış ve tehditkar ifadeler kullanmıştı.

"TEHDİTLERİNİZ BİZİ YILDIRAMAZ"

İsrailli bakanın kendisini doğrudan hedef alan açıklamalarına sessiz kalmayan tecrübeli futbolcu, bir açıklama yaparak İsrailli Bakan'a yanıt verdi. Ziyech, yaptığı paylaşımda geri adım atmayacağını vurgulayarak "Gerçeği söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmden ve onun baskılarından korkmuyoruz. Özgürlük mücadelesi verenlerin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi. 

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ziyech, daha önce de İsrail askerlerinin Filistinli sivillere yönelik müdahalelerini içeren görüntüleri paylaşmış ve "İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun" diyerek tepkisini dile getirmişti. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adam her yerde her koşulda ADAM sözde bazı sanatcive bazı sporcularımıza kapak olsun 40 0 Yanıtla
  • Sınan uste Sınan uste:
    helal olsun hakim 17 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi
Aralarında Bozbey’in kardeşi de var: Bursa’da serbest bırakılan 5 zanlı hakkında tutuklama kararı Aralarında Bozbey'in kardeşi de var: Bursa'da serbest bırakılan 5 zanlı hakkında tutuklama kararı

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
