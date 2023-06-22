Galatasaraylı Çocuk, Arda Güler'in Golüne Sevinmediği İçin Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
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Galatasaraylı Çocuk, Arda Güler'in Golüne Sevinmediği İçin Sosyal Medyada Gündem Oldu

22.06.2023 17:55

Türkiye-Galler maçında Arda Güler'in attığı gol sonrası kale arkasında maçı izleyen ve gole sevinmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Galatasaray formalı çocuk şaşkınlığı nedeniyle sevinmediğini ve sevincini içine attığını söyledi. Gole neden sevinmediğini belirten küçük taraftar, ''Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler'i de çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu. O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler ile de görüşmek ve tanışmak istiyorum'' dedi. Genç yıldız Arda Güler'in efsane golünden sonra kale arkasında Galatasaray forması ile maçı izleyen ve gole sevinmeyen minik taraftarın o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye- Galler maçında Arda Güler'in attığı gol sonrası kale arkasında maçı izleyen ve gole sevinmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Galatasaray formalı çocuk şaşkınlığı nedeniyle sevinmediğini ve sevincini içine attığını söyledi.

"ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Gole neden sevinmediğini belirten küçük taraftar, ''Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler'i de çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu. O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler ile de görüşmek ve tanışmak istiyorum'' dedi.

GÜNDEM OLMUŞTU

Genç yıldız Arda Güler'in efsane golünden sonra kale arkasında Galatasaray forması ile maçı izleyen ve gole sevinmeyen minik taraftarın o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

YORUMLAR (1)
  • İmat Mustafa ELBABA: Bu çocuk Beşiktaşlı ama farkında değil. Çocuk işte. Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Arda Güler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaraylı Çocuk, Arda Güler'in Golüne Sevinmediği İçin Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
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