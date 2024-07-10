Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Babasıyla Aynı Puzu Verdi

Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yıllar sonra babasıyla aynı pozu vererek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Rizeli milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Barış Alper'in çocuk yaşlarında iken babası Yüksel Yılmaz ile birlikte yemek yediği anları bir sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli Köyü'nde babasına ait işletmeye giden Barış Alper, aynı fotoğrafı tekrardan çektirdi. - RİZE
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