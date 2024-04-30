Galatasaraylı Sporcular Derneği Dayanışma Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı Sporcular Derneği Dayanışma Yemeği Düzenledi

Galatasaraylı Sporcular Derneği, birlik ve beraberlik mesajı vermek adına dayanışma yemeği düzenledi. Yemeğe Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, eski başkanlar, eski ikinci başkanlar, Divan Kurulu eski ve mevcut başkanları, teknik direktör ve oyuncular katıldı. Nazifoğlu, konuşmasının ardından desteklerinden ötürü plaket takdim etti.

30.04.2024 23:16
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Galatasaraylı Sporcular Derneği, birlik ve beraberlik mesajı vermek adına dayanışma yemeği düzenledi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen organizasyona, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, Galatasaray eski başkanlarından Alp Yalman ile Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün eski ikinci başkanlarından Ergun Gürsoy, Divan Kurulu eski Başkanı İrfan Aktar, mevcut Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen ve oyuncular ile davetliler katıldı.

Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bu gece, futbolla ilgili önümüzdeki çok önemli maçlarda bütün camianın bir arada olduğunu göstermek için yapılan bir gecedir. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın da bu hafta sonu maçı var. Kazandıkları takdirde ilk kez şampiyon olacaklar ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar. Takımın bu maçı kazanmasını istiyoruz" dedi. Nazifoğlu, konuşmasının ardından Galatasaray eski başkanlarından Alp Yalman ile Burak Elmas'a, sarı-kırmızılı kulübün eski ikinci başkanlarından Ergun Gürsoy'a, Divan Kurulu eski Başkanı İrfan Aktar'a, mevcut Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a, Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen'e ve oyunculara desteklerinden ötürü plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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