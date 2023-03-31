Galibiyete ful odak! Ali Koç'tan Beşiktaş zaferi için özel prim

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Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine sahne olacak. Tüm gözlerin çevrileceği maç öncesi sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

ALİ KOÇ KESENİN AĞZINI AÇACAK

Sporx'te yer alan habere göre, bu zamana kadar derbilere özel prim uygulamasına çok gitmeyen Ali Koç, Beşiktaş maçıyla bu kuralı bozuyor. Koç, derbinin kazanılması durumunda kesenin ağzını açacak.

İKİ TAKIM DA MUTLAK ZAFER İSTİYOR

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini devirerek zirvede Galatasaray ile baş başa kalmayı hedefliyor. Beşiktaş ise sarı-lacivertlileri mağlup ederek zirveden kopmamak istiyor.