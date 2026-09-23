Galip gelemeyen Göztepe'de Arda ve Taha 6 maçta 540'ar dakika oynadı - Son Dakika
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Galip gelemeyen Göztepe'de Arda ve Taha 6 maçta 540'ar dakika oynadı

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Galip gelemeyen Göztepe\'de Arda ve Taha 6 maçta 540\'ar dakika oynadı
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Trendyol Süper Lig'de 6 hafta sonunda galip gelemeyen Göztepe, milli araya 3 puanla 17'nci sırada girdi. Sağ kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan ve stoper Taha Altıkardeş 6 maçın tamamında 540'ar dakika oynadı; Arda, Çaykur Rizespor'la 2-2 biten maçta gol attı.

TRENDYOL Süper Lig'de 6 hafta sonunda galip gelemeyip milli araya 3 puanla 17'nci sırada giren Göztepe'de yerli oyuncular Arda Okan Kurtulan ve Taha Altıkardeş tüm maçlarda süre alan iki isim oldu. Sağ kanatta görev yapan takımın yıldızlarından Arda ile stoper Taha 6 maçın hepsinde tam süre aldı. Oyundan hiç çıkarılmayan iki oyuncu 540'ar dakika süre almayı başardı. Yaz başında adı Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok takımla anılan Arda takımın yıldızı oldu.

Alınan kötü sonuçlara rağmen 24 yaşındaki futbolcunun performansı taraftarı umutlandırdı. Hem savunmada hem de hücumda başarılı bir görüntü ortaya koyan Arda Okan, 2-2 biten Çaykur Rizespor maçında iyi oyununu golle süsledi. Göztepe'de 4'üncü sezonunu geçiren Taha Altıkardeş de istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. 24 yaşındaki futbolcu savunmada yaşanan ağır sakatlıkların ardından teknik direktör Stanimir Stoilov'un güvencesi oldu.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigRizesporFutbolSporSon Dakika

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