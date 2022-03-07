Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Başakşehir 2 kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

İLK YARIDA GOL YAĞMURU

Başakşehir'de perdeyi Trezeguet açtı. Yeni transfer Trezeguet, bu maçı da boş geçmedi. Kara Kartal'da Batshuayi'nin yerine tercih edilen Güven skoru eşitledi. İlk yarının son anlarında Okaka Başakşehir'i öne geçirdi.

KARTAL ÇOK KAÇIRDI

Beşiktaş ikinci yarıda daha baskılı ve etkili olan taraftı. Siyah-Beyazlılar net fırsatlar yakaladı ancak değerlediremedi. Kenan Karaman'ın attığı gol eşitliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı, puanlar bölüşüldü.

8 MART JESTİ

Beşiktaş, 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla kadın ve 12 yaş altı çocuklara maçı ücretsiz yaptı. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi, Başkan Çebi tribünlere katılıp fotoğraf çektirdi.