Galler, A Milli Takım ile Maça Hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı RGH EnerTürk Enerji? Stadı'nda teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda taktik çalışması yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Galler ile karşı karşıya gelecek.
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