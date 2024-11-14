UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'ye geldi.
Kayseri Havalimanı'na özel uçakla gelen Galler Milli Futbol Takımı kafilesini federasyon temsilcilerinin yanı sıra bazı yabancı taraftarlar da karşıladı.
Kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.
4. Grup'ta 10 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 8 puanla ikinci sırada yer alan takipçisi Galler'i konuk edecek.
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