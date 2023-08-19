Garry Rodrigues MKE Ankaragücü\'ne transfer oldu

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Ankara temsilcisi, Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMEN MKE ANKARAGÜCÜ'NDE

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE KARİYERİ

2016 yılında Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol attı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde ise 29 maçta 3 gol attı.