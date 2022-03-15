GAÜN'lü öğrenciler atletizm şampiyonasına damga vurdu - Son Dakika
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GAÜN'lü öğrenciler atletizm şampiyonasına damga vurdu

15.03.2022 14:39
GAÜN'lü öğrenciler atletizm şampiyonasına damga vurdu

Türkiye Üniversiteler Atletizm Şampiyonası iki günlük mücadelenin ardından tamamlandı.

Türkiye Üniversiteler Atletizm Şampiyonası iki günlük mücadelenin ardından tamamlandı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri 3 madalya alarak şampiyonaya damga vuran üniversite oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmalarda GAÜN öğrencisi Saliha Özmen, 400 metrede Türkiye Şampiyonu olarak podyumun zirvesine çıkma başarısını gösterdi. Bir başka başarılı öğrenci Salih Teksöz, 1.500 metrede Türkiye şampiyonu olurken 800 metrede de Türkiye 2'nci oldu. Gülle atmada Aysel Yılmaz 2'nci olurken Ayşe Betül Karamahooğulları da üç adım atlamada ve 60 metre engelli koşuda 2'nci oldu.

Türkiye Üniversiteler Atletizm Şampiyonası'na katılan öğrencinin şampiyonada madalya alarak başarılarını gösterdiklerini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesini başarıyla temsil ettikleri için öğrencileri tebrik etti. Spor alanında yapacakları yatırımlarla öğrencilerin dünya çapında ödül alacak seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Özaydın, "Üniversitemizde diğer alanlarda olduğu gibi sporda da çıtayı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Spora desteğimiz devam edecek. Öğrencilerimizin Türkiye Şampiyonasında aldıkları ödüller bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizi yarışmalara hazırlayan antrenörleri ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

GAÜN'lü öğrenciler atletizm şampiyonasına damga vurdu
GAÜN'lü öğrenciler atletizm şampiyonasına damga vurdu
GAÜN'lü öğrenciler atletizm şampiyonasına damga vurdu

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Üniversiteler, Gaziantep, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GAÜN'lü öğrenciler atletizm şampiyonasına damga vurdu - Son Dakika


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