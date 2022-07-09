Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi

Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

"HINCAL AĞABEY YOĞUN BAKIMA ALINMIŞ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan gazeteci Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal ağabey yoğun bakıma alınmış. Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin." ifadelerini kullandı. Tahir Kum, Hıncal Uluç'un rahatsızlığına dair ise bir bilgi vermedi.