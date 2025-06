Gazi Koşusu'na Doğru Duygu Dolu Beklentiler

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu öncesi yarışacak jokeyler duygularını Demirören Haber Ajansı'na aktardı.

Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 99'uncu kez yapılacak. Gazi Koşusu'nda yarışacak jokeylerden Mehmet Kaya, Müslüm Çelik, Hışman Çizik ve Muhammed Mir Bilgin, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

MEHMET KAYA: ATÇILIĞIMIZIN BAYRAMINI YAŞIYORUZ

Heyecan ve coşkunun hat safhada olacağını belirten Albayrak isimli safkanın jokeyi Mehmet Kaya, "99. Gazi Koşusu'na Albayrak isimli safkanla katılacağım. Heyecan ve coşku hat safhada. Atçılığımızın bayramını yaşıyoruz. 29 Haziran'da tüm yarış ve hayvan severlerimizi Veliefendi Hipodromu'na davet ediyoruz" dedi.

'22 SAFKANIN DA KAZANABİLECEĞİ BİR KOŞU'

Her safkanın şansının eşit olduğu, kim yarışı kazanırsa kazansın sürpriz olmayacağını belirten Kaya, "22 safkanın katılacağı yarışta favorisinin olmadığı ancak 22 safkanın da kazanabileceği bir koşu. Denk güçte safkanların bir araya geldiği bir yarış. Hangi at kazandıktan sonra kimse diyemez ki bu at niye kazandı. Çok da sürpriz olur diyemeyeceğimiz bir sonuç olabilir. O yüzden tüm yarışmacı arkadaşlara bol şanslar diliyorum" yorumlarına bulundu.

MÜSLÜM ÇELİK: 99. KEZ ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ

Grande Flusso isimli safkanın jokeyi Müslüm Çelik, atçılık camiası için bayram niteliğinde bir yarış olacağını belirtti. Bu sene ön plana çıkan safkanın olmadığını dile getiren Çelik, "99. kez atamızın huzuruna çıkacağız ve oldukça heyecanlıyız. Atçılık camiası şu anda o bayramı yaşıyor diyebilirim. Bu sene 22 atın da katılacağı güzel bir Gazi var, pazar günü 17.15'de gerçekleşecek. 22 safkan da eşit şansta gözüküyor. Bu sene ön plana çıkan at olmadı ve 22 safkanın içinde de biz de şanslı atlardan birisiyiz" şeklinde konuştu.

'YARIŞ ŞANSI BİZİM YANIMIZDA OLURSA SONUCA GİTMEK İSTİYORUZ'

Yarışa hazır olduğunu da ifade eden Müslüm Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Atımız son derece bu yarışa güzel hazırlıklar yaptı. Yarış günü inşallah atımız güzel yerlerde gidersek, yarış şansı da bizim yanımızda olursa sonuca gitmek istiyoruz. 22 safkanın tüm ilgilerine, jokeylerine buradan bol şanslar diliyorum. Kazasız, belasız bir yarış olur inşallah."

HIŞMAN ÇİZİK: HEPİMİZ İÇİN KAZASIZ, BELASIZ BİR GÜN OLSUN

99. Gazi Koşusu'nu çok güzel bir şekilde sonuçlandıracağına inandığını ifade eden Handsome King isimli safkanın jokeyi Hışman Çizik, "Safkanımız Handsome King, son yarış çok ciddi bir yarış yaptı. Bize çok güzel bir umut verdi. Umarım pazar günü de o yarışını sergiler. Adına yakışır bir Gazi Koşusu olduğu için çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Biz de bunu inşallah çok güzel bir şekilde sonuçlandıracağız. Bütün katılan rakip safkanlara, meslektaşlarımıza hepsine buradan bol şanslar diliyorum. Hepimiz için kazasız, belasız bir gün olsun. Hepimiz seyir zevki güzel olan bir yarış sergileyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'SÜRPRİZLERLE DOLU BİR SPOR'

Favori atın olmadığı, sürpriz bir safkanın da koşuyu kazanabileceğini ifade eden Çizik, "Gerçekten atçılık öyle bir şey ki sürprizlerle dolu bir spor olduğu için anlık sürpriz safkan da gelebilir. Ama provada kazanan ve çok yakın bitiren safkanlar ön planda olacak" dedi.

MUHAMMED MİR BİLGİN: HER SENE AYRI BİR HEYECAN OLUYOR

Gazi Koşusu'nun herkesin kazanmak istediği bir yarış olduğunu ifade eden Patrick Star isimli safkanın jokeyi Muhammed Mir Bilgin, "Yarışçılığımızın derbisi. Her atçının, her seyisin, her jokeyin, her atçının kazanmak istediği hayalindeki bir yarış. Bende 3 senedir katılıyorum. Her sene ayrı bir heyecan oluyor. Atçılığın bayramı gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen bir koşu. Atlar iyi, jokeyler iyi hepimiz çok iyi hazırlandık şüphesiz. Çünkü bu derbiyi kazanmak isteyen çok insan var. Herkesin hayali zaten bu. Bizde elimizden geleni yapacağız. Bütün safkanlarının ayaklarının düz basmasını temenni ederim" yorumlarında bulundu.

Güzel bir koşu olacağının altını çizen Bilgin, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Rakiplerimiz sert. Bizde elimizden geldiğince yarışlar için iyi analiz yaptık. İnşallah güzel bir koşu çıkacak."