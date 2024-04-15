Gaziantep Alg Spor, Fatih Karagümrükspor\'u 2-0 mağlup etti

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 27. Hafta mücadelesinde Gaziantep Alg Spor, İstanbul ekibi Fatih Karagümrükspor'u 2-0 mağlup etti.
Son iki maçını kazanarak T. Kadınlar Futbol Futbol Liginde çıkışa geçen Gaziantep Algspor, 27. hafta mücadelesinde 45 puan 1 puanla gerisinden takip eden en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ü 10. dakikada Pambani ile 81. dakikada Patricia'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 46 yaptı ve üst sıralar için önemli avantaj sağladı Maçın başından sonuna kadar İstanbul ekibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ve sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Alg Spor'da maç sonunda büyük sevinç hakimdi.
"Özlediğimiz takım bu"
Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, alınan galibiyet sonrası mutlu olduklarını belirterek, "İşte bizim istediğimiz, özlediğimiz, arzuladığımız Alg Spor bu. Bu sezon çok şanssız anlar yaşadık ama ligin sonuna doğru gerçek gücümüzü bulduk.. Ligin güçlü ekibi Karagümrük karşısında iyi oyunla 2-0 kazandığımız için mutluyuz ve üst üste 3. galibiyetimizi aldık. Ligde kalan 3 maçımızı da kazanıp sezonu güzel yerde tamamlamak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP
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