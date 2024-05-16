Gaziantep Alg Spor, Teknik Direktör Hilmi Bugüner ile Yeniden Anlaştı - Son Dakika
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Gaziantep Alg Spor, Teknik Direktör Hilmi Bugüner ile Yeniden Anlaştı

Gaziantep Alg Spor, Teknik Direktör Hilmi Bugüner ile Yeniden Anlaştı

Kadınlar Futbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Alg Spor, yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Takım, teknik direktör Hilmi Bugüner ile 2024-2025 sezonu için sözleşme imzalayarak güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Yönetim kurulu ve teknik direktör, geçen sezonun derslerini çıkararak şampiyonluk için çalışacaklarını belirtti.

16.05.2024 16:50
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Yeni sezon hazırlıklarına start veren Kadınlar Futbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Alg Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Alg Spor, yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Gaziantep Alg Spor, 2023-24 sezonun son 6 haftasında takımın başında görev yapan teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaşarak 2024-2025 sezonu için sözleşme imzaladı. Geçen sezonu istediği yerde tamamlayamayan ve önümüzdeki sezon teknik direktör Hilmi Bugüner'in raporu doğrultusunda yapacağı transferlerle güçlü bir kadro kurup yeniden şampiyonluğun iddialı ekibi olmak isteyen Sarı-grili takımın yeni transferleri de kısa sürede duyurmak istediği öğrenildi.

"Hocamızla yola devam ediyoruz"

Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeni sezonda devam etme kararı aldıklarını ve sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Yönetim kurulumuzla yaptığımız istişare sonrası takımımızın son 6 maçında başarılı bir şekilde görev alan teknik direktörümüz Hilmi Bugüner ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağladık. Bu anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezondan gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki sezon yapacağımız iyi transferlerle birlikte Alg Spor yeniden şampiyonlukta söz sahibi olacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Alg Spor için var gücümüzle çalışacağız"

Yeni sezon için Alg Spor ile yeniden anlaşan teknik direktör Hilmi Bugüner ise mutlu olduğunu ve takımın başarısı için ekibiyle birlikte var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederek, "Alg Spor Kadın Futbol Takımı kurulduğu günden bu yana her zaman şampiyonluk yarışının içinde olmuştur. Süper Lig'de şampiyonlukları vardır. Önümüzdeki sezon ligin son maçına kadar yarışın içinde olabilmek ve Alg Spor Kulübü'nün tarihine bir şampiyonluk daha eklemek için başkanımız Ali Gözcü ve ALG Spor ailesinin içinde bulunan, takımın başarısı için emek veren, takımın menfaatlerini kendi menfaatlerinden önde tutan herkesle birlikte bu hedefe ulaşmak için yola çıktık. 2024-2025 Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden ve iyi futbol oynayan bir Alg Spor için var gücümüzle çalışacağız. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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