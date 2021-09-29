Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü konuk edeceği Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor