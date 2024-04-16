Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Engelli Sporcuları 40 Madalya İle Şampiyon Oldu

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün engelli sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2-3 Nisan tarihlerinde Sivas'ta düzenlediği Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bölge Şampiyonasında performansıyla göz doldurdu, 40 madalya elde etti.

Spora ve sporcuya olan destekleriyle öne çıkan Gaziantep Büyükşehir, yetiştirdiği sporcularla, şehrin madalya sayısını artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ve Gaziantep'i temsil eden 5 görme, 3 bedensel engelli sporcu, 2 gün süren Sivas'taki yarışmada 6 kategoride toplamda 40 madalya kazandı.

Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonası 2'nci Vize Yarışması'nın ilk gününde 50 metre kelebek, serbest, 100 metre serbest, kurbağa, sırt ile 400 metre serbest kategorilerinde 10 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazanırken, yarışmanın ikinci gününde 18 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 25 madalya ile günü tamamladı.

Yarışmanın genel toplamında 40 madalya elde eden sporcular, engelli bireyleri gerek toplumsal gerekse de sosyal hayatta Gaziantep Büyükşehir olarak sunulan hizmetlerin başarı da önemli pay sahibi olduğuna dikkati çekti. - GAZİANTEP