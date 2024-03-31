Gaziantep derbisinde Alg Spor yine kazandı

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T. Kadınlar Futbol Süper Ligi mücadelesinde Gaziantep derbisinde yine kazanan Alg Spor oldu..

Asyaspor'un ev sahibi olduğu ve Batur sahasında oynanan maçta Gaziantep Alg Spor, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren rakibi karşısında 2-1 geriye düşse de sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. İlk golü sarı-grili takım Beyza ile bulurken Asya, daha sonra bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. İkinci yarının sonlarına doğru tecrübesini konuşturan Gaziantep Alg Spor, Karyna ve Patrica'nın golleriyle Asyaspor'u 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

"Kalan tüm puanlara talibiz"

Gaziantep derbisinde Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşülmesine rağmen sahadan 3-2 galibiyet ile ayrılan takımını tebrik eden başkan Ali Gözcü, "Güzel bir galibiyet oldu ve takımımız geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı ve kazanmayı başardık. Hepsini tebrik ediyorum.. Alg Spor olarak ligde kalan maçlarda tüm puanlara talibiz ve ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP