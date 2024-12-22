Gaziantep FK 1-0 Önde - Son Dakika
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Gaziantep FK 1-0 Önde

Gaziantep FK 1-0 Önde

Gaziantep FK, Antalyaspor'u ağırladığı maçta ilk yarıyı Kacper Kozlowski'nin golüyle 1-0 önde kapattı.

22.12.2024 14:38
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Maxim'in pasıyla savunma arkasına sarkan Okereke'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

17. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Van de Streek'in rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın pasında penaltı noktasına topla buluşan Kozlowski'nin vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan M'Bakata'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

41. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahası içine giren Okereke rakiplerini geçip pasını Kozlowski'ye aktardı. Kozlowski'nin kale önüne vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Murat Temel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Salem M'Bakata, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, N'diaye, Kacper Kozlowski, David Okereke, Maxim, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Halil Bağcı, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Mustafa Doğru

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson da Silva, Bünyamin Balcı, Oleksandr Petrusenko, Jakup Kaluzinski, Soner Dikmen, Van de Streek, Moussa Djenepo, Adolfo Gaich

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Erdal Rakip, Andros Townsend, Hasan Ürkmez, Deni Milosevic, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Braian Samudio, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Alex de Souza

Gol: Kacper Kozlowski (dk. 41) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Oleksandr Petrusenko (Antalyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK 1-0 Önde - Son Dakika

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