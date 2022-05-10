Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.05.2022 18:21
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Caulker katılmadı.

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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