Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF'nin seçimli genel kurul tarihini destekledi - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF'nin seçimli genel kurul tarihini destekledi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF\'nin seçimli genel kurul tarihini destekledi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçimli genel kurulunun 18 Temmuz'da yapılacağı kararını desteklediklerini söyledi. Yılmaz, ligde kalan 4 maçın hayati önem taşıdığını belirterek, tüm kulüplere sağlıklı bir süreç için büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Yılmaz, Türk futbolunun gelişmesi için kaostan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, adaletin aranırken başkalarının hakkının yenilmemesi gerektiğini söyledi.

30.04.2024 18:29
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçimli genel kurulu 18 Temmuz'da yapma kararını desteklediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalan 4 maçlarının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması konusunda tüm kulüplere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Yılmaz, "Sezon boyunca futbolu futbol yapan tüm hataları arkada bırakıp, gelecek güzel yarınlar için ortak payda da hareket etmemiz gerekiyor. Bu iklimin yaratılması adına en büyük görev de tüm futbol paydaşlarımıza düşmektedir. Türk futbolu adına sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Memik Yılmaz, TFF'nin aldığı seçimli genel kurul tarihini uygun bulduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi göreve geldiği günden bu yana sadece günü kurtarmak adına değil yarınlar adına da büyük çaba ve hizmetler de bulunmuştur. Göreve gelir gelmez başladığı ilk nokta altyapılar ve akademi üzerine olması bile bazı şeyleri özetlemektedir. Maddi konularda bu kadar zor günler geçiren kulüpler için önemli bir yayın anlaşmasına imza atmayı başarmıştır. Bununla birlikte yabancı fonundan kulüplerin aldığı pay, vergi ve sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen kulüplere geri ödenmektedir. Bu da özellikle altyaş gruplarımızın gelişimi adına sevindirici bir yenilik olmuştur. Sponsorluk anlaşmalarıyla da kulüplerimiz bir nebze de olsa nefes alabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki süreçte Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Seçim tarihini doğru buluyorum. Buradaki yaşanacak kaos sürecinin milli takımımıza da yansıyacağı gerçeğini görmezden gelmememiz gerekiyor."

"Sorumluluğumuz çok büyük"

Süper Lig'deki tüm kulüp başkanlarının büyük bir sorumluluk içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk futbolunun gelişmesi için kaostan uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Herkesin adalet istediğine vurgu yapan Yılmaz, "Hepimizin istediği şey adalet. Ama bunu ararken bir diğerimizin hakkının yenilmesi bizleri mutlu etmemeli. Sorumluluğumuz çok büyük, sorumluluğumuzun farkında olmamız gerekiyor ve Türk futbolu adına bu bilinçle hareket etmeliyiz. Tüm kulüplerimize, hakemlerimize ve federasyonumuza geride kalan dört maçlık süreçte gönülden başarılar dilerim. Türk futbolunun yarınlarına dair kulüplerimiz 18 Temmuz'da karar vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF'nin seçimli genel kurul tarihini destekledi - Son Dakika

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