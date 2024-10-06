Gaziantep FK - Beşiktaş Maçı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Gaziantep FK - Beşiktaş Maçı 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

06.10.2024 21:46
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Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. Mustafa Eskihellaç), Viana, Saborit, Sorescu, Kozlowski (Dk. 67 Kenan Kodro), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Maxim, Okereke

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista (Dk. 21 Emirhan Topçu), Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç) Rafa Silva (Dk. 87 Zainutdinov), Joao Mario (Dk. 67 Rashica), Immobile (Dk. 67 Mustafa Hekimoğlu)

Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), 90+6 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ndiaye, Dk. 45 Lungoyi, Dk. 45+3 Saborit, Dk. 65 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 39 Immobile, Dk. 56 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

73. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

81. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+6. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Viana kafayla Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK - Beşiktaş Maçı 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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