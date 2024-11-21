Gaziantep FK'dan Transfer Bombası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK'dan Transfer Bombası

Gaziantep FK, 2024-2025 sezonu için 12 yabancı oyuncu transferiyle yeni bir takım kurdu.

21.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 12 yabancıyla en fazla yabancı futbolcu transferine imza atan ekip olan Gaziantep FK, bu oyuncuların tamamına forma şansı verdi.

Geçen sezonun tamamlanmasının ardından 5'i kiralık 13 futbolcunun sözleşme sürelerinin sona erdiği Gaziantep FK'de yönetim, 2024-2025 sezonu öncesi teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda yeni bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Süper Lig takımları içinde yaz transfer döneminde yaptığı 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en çok yabancı oyuncu transfer eden" takım olan Gaziantep ekibi, adeta sil baştan kadro kurdu.

Genç teknik adam Selçuk İnan, ligde oynadıkları 11 karşılaşmada yeni transfer edilen 12 yabancı oyuncunun tamamına süre vererek verim almaya çalıştı.

En çok süre alan kaleci Dioudis oldu

Güneydoğu ekibine sezon başında iki yıllık imza atan Yunan kaleci Sokratis Dioudis, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

"Batman" lakaplı Dioudis, ligde oynanan 11 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan oyuncusu oldu.

Dioudis, bu karşılaşmalarda kalesinde 18 gole engel olamadı.

En az süreyi Daubin aldı

Gaziantep FK, sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Caen'den transfer ettiği Quentin Daubin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki ön libero, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Devam eden haftalarda cezası bitmesine rağmen teknik direktör Selçuk İnan'dan formayı alamayan Daubin, ligin 10. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 14 ve bir sonraki hafta yapılan Göztepe maçında ise 4 dakika sahada kalabildi.

Toplamda 71 dakika formayı sırtında taşıyan Daubin, yabancı transferler arasında en az forma giyen oyuncu oldu.

En çok gol atan Sorescu

Geçen sezon Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Deian Sorescu, kısa sürede takıma katkı vermeye başladı.

Gaziantep FK yönetimi, bu sezon başında Rakow Czestochowa ile anlaşarak Sorescu'yu 3 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağladı.

Bu sezonki tüm karşılaşmalarda oynayan Sorescu, 840 dakika kırmızı-siyahlı formayı terletti. En çok süre alan ikinci oyuncu olan Sorescu, attığı 4 golle aynı zamanda takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Gaziantep FK'ye sezon başında transfer olan yabancı oyuncuların performansları şöyle:

İSİMMAÇGOLASİSTSÜRE
Sokratis Dioudis

11

0

0

990

Deian Sorescu

11

4

1

840

Enric Saborit

10

1

0

795

Bruno Viana

9

0

1

786

Kacper Kozlowski

9

1

3

649

Christopher Lungoyi

8

2

0

649

Badou Ndiaye

8

0

1

629

Kenan Kodro

11

1

1

491

David Okere

6

1

1

472
Cyril Mandouki

8

0

0

368

Bitok Stephen

2

0

0

115

Quentin Daubin

3

0

0

71

Yerli transferlerde en çok süreyi Emre Taşdemir aldı

Güneydoğu ekibi, sezon başında kadrosuna 5 yerli oyuncu takviye etti. Bu oyuncular arasında Pendikspor'dan transfer edilen Emre Taşdemir, 380 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu.

Bu oyuncuyu 226 dakikayla Halil Dervişoğlu ve 119 dakikayla Ogün Özçiçek takip etti. Altay'dan transfer edilen 23 yaşındaki Eren Erdoğan ile Osmaniye FK'den kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Ali Mevran Ablak ise bu sezon hiç süre alamadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe sezon başında transfer olan yerli oyuncuların performansları ise şöyle:

İSİM

MAÇ

GOL

ASİST

SÜRE

Emre Taşdemir

7

1

0

380

Halil Dervişoğlu

6

0

1

226

Ogün Özçiçek

4

0

1

119

Eren Erdoğan

0

0

0

0

Ali Mevran Ablak

0

0

0

0

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Gaziantep FK, gaziantep, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan Transfer Bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'dan Transfer Bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.