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Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe Maçının Biletlerinin Tükendiğini Açıkladı - Son Dakika
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Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe Maçının Biletlerinin Tükendiğini Açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak maçın tüm biletlerinin tükendiğini açıkladı. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe Maçının Biletlerinin Tükendiğini Açıkladı
13.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:46
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Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile oynanacak maçın tüm biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak maç için iki takım da hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla maç biletlerinin tükendiğini ve karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağını açıkladı. Kırmızı-siyahlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri tamamen tükenmiştir. Taraftarlarımızın yoğun ilgisine teşekkür ederiz" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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