Gaziantep FK - Göztepe Maçı Yarın - Son Dakika
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Gaziantep FK - Göztepe Maçı Yarın

Süper Lig'de Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak.

31.10.2024 09:16
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Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe yarın Gaziantep'te karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gaziantep FK-Göztepe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ligde 15 puan ve averajla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 4 galibiyetin hepsine iç sahada ulaştı. Kendi evinde 13 puan toplayan Göztepe'nin dış sahadaki 4 müsabakada ise 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Anthony Dennis ile sarı kart cezalısı Isaac Solet, yarın forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayan Romulo Cardoso'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Gaziantep FK'ye karşı deplasmanda galibiyeti yok

Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmazken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK - Göztepe Maçı Yarın - Son Dakika

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