Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

21.04.2022 23:15
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, 23 Nisan, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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